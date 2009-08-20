В Украине количество абонентов Интернет увеличилось на 43%
13:40, 20 августа 2009Транспорт/Связь
0
Количество абонентов Интернет в Украине в первом полугодии 2009 году в сравнении с аналогичным периодом 2008 года увеличилось на 42,5% - до 2,286 млн. человек.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
При этом число домашних абонентов Интернет составило 1,754 млн. человек, что на 40,8% больше, чем по итогам первого полугодия 2008 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter