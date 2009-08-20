В Украине количество абонентов Интернет увеличилось на 43%

Количество абонентов Интернет в Украине в первом полугодии 2009 году в сравнении с аналогичным периодом 2008 года увеличилось на 42,5% - до 2,286 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом число домашних абонентов Интернет составило 1,754 млн. человек, что на 40,8% больше, чем по итогам первого полугодия 2008 года.