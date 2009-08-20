Поставки ПК в Украину сократились на 64%

Объем поставок в Украину персональных компьютеров (ПК) всех типов, включая настольные, мобильные системы и серверы, во втором квартале т.г. составил 206 тыс., что почти в три раза или на 64,2% меньше аналогичного показателя 2008 года и сопоставимо с результатом II квартала 2005 года.

Об этом говорится в исследовании украинского представительства американской компании IDC, которым располагает УНИАН.

«Результаты второго квартала на рынке ПК не стали неожиданностью для аналитиков: несмотря на некоторое оживление в сегменте ноутбуков, общая картина осталась неутешительной», - говорится в сообщении.

В Украине, как отмечается в сообщении, поставки настольных ПК упали на 62% – до 116 тыс. штук, в первую очередь, «за счет отсутствия больших проектов у корпоративных заказчиков и кредитных программ в розничных сетях». Как следствие, доля лидеров рынка (ТОП-10) уменьшилась до 16% с 25% в прошлом году, вместе с тем, некоторым сборщикам «второго эшелона» удалось даже показать небольшой рост. Доля А-брендов (зарубежных лидеров), напротив, выросла до 5,7% – за счет активности компаний Acer и HP.

Подводя итоги первого полугодия, аналитики IDC отмечают, что это был один из самых неудачных периодов в истории украинского компьютерного рынка. Вторая половина года традиционно считается более «урожайной», и с ней компании связывают надежды на рост продаж. Однако, по мнению экспертов, в нынешнем году факторы роста будут носить несистемный (эпизодический) характер, и останутся в сильной зависимости от стабильности национальной валюты, от настроений на потребительском рынке.

По оценкам IDC, при отсутствии серьезных потрясений в экономике и банковской сфере, к концу 2009 г. общий объем поставленных настольных ПК превысит 620 тыс., а мобильных компьютеров – 410 тыс. шт.

При этом, как отмечают в IDC, спад в поставках ПК зафиксирован в ряде стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Так, наряду с Украиной во ІІ квартале значительное снижение поставок ПК наблюдалось в Румынии (64%), Казахстане (57%), Эстонии (48%), России (40%). В целом в ЦВЕ рынок компьютеров в количественном выражении сократился на 39,5%, в то время, как в Западной Европе – всего на 2,7%.

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