В Крыму сократилися объем грузоперевозок

Предприятия транспортного комплекса Автономной Республики Крым за январь-июль текущего года перевезли 5,5 млн. т, что на 32% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Железнодорожным транспортом Крыма в указанный период отправлено 2688 тыс. т грузов и выполнено 3068 млн. ткм грузооборота, что составляет, соответственно, 49% общего объема грузовых коммерческих перевозок и 88% грузооборота транспортного комплекса автономии. По сравнению с январем-июлем 2008 г., объем отправлений уменьшился на 41%, объем транспортной работы - на 27%.

Автомобильным транспортом республики на коммерческой основе за январь-июль 2009 г. доставлено заказчикам 1383 тыс. т грузов, что на 27% меньше, чем за соответствующий период 2008 г.

За январь-июль 2009 г. объем транспортированного магистральным трубопроводом газа составил 799 тыс. т, грузооборот - 138 млн. ткм, что, соответственно, на 17% и 8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.