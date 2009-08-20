Пассажирские перевозки в Крыму снизились

Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами пассажирского транспорта Автономной Республики Крым, в январе-июле т.г. сократилось на 7%, по сравнению с аналогичным показателем 2008 г., - до 139 млн. человек. Пассажирооборот выполнен в объеме 3802 млн. пасс./км, что на 8% меньше, чем в январе-июле 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Автомобильным транспортом Крыма за отчетный период перевезено 75 млн. пассажиров и выполнено 1214 млн. пасс./км пассажирской работы, что меньше аналогичных показателей прошлого года, соответственно, на 2% и 11%.

Отмечается также, что на конец июля 2009 г. услуги по перевозке пассажиров во внутригородском, пригородном и междугороднем сообщениях в автономии оказывали 0,4 тыс. предпринимателей, в собственности которых находится 1,5 тыс. автобусов.

Троллейбусами перевезено 41 млн. пассажиров, что на 18% меньше, чем за 7 месяцев 2008 года. Более 71% которых - пассажиры с правом льготного проезда.

Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами трамвайного транспорта, по сравнению с январем-июлем 2008 г., уменьшилось на 2% - до 8 млн. пассажиров.

Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, сократилось на 5% - до 14 млн. пассажиров.