«Укрзализныця» назначила восемь дополнительных поездов

По случаю празднования Дня Независимости Украины «Укрзализныця» по состоянию на 20 августа назначила 8 дополнительных поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, назначены такие дополнительные поезда: №119/120 Донецк–Киев отправлением из Донецка 20, 24 августа, из Киева – 21, 25 августа; №547/548-515/516 Киев–Ивано-Франковск–Черновцы отправлением из Киева 21 августа, из Черновцов – 22 августа; №147/148 Львов–Киев отправлением со Львова 24 августа, из Киева – 24 августа; №290/289-554/553 Симферополь–Киев отправлением из Симферополя 21, 25 августа, из Киева – 21, 25 августа; №578/577-289/290 Симферополь–Киев отправлением из Симферополя 22 августа, из Киева – 24 августа; №544/543 Симферополь–Киев отправлением из Симферополя 21, 23, 25 августа, из Киева – 23, 25, 27 августа; №550/257 Одесса–Киев отправлением из Одессы 20, 24 августа, из Киева – 21 августа; №531/532-515/516 Киев–Ивано-Франковск–Черновцы отправлением из Киева 23 августа, из Черновцов – 24 августа.

Напомним, традиционно в периоды повышенного пассажиропотока железные дороги Украины назначают дополнительные поезда на наиболее популярные направления.