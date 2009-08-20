Госкомзем и аэропорт «Борисполь» создали рабочую группу

Приказом Государственного комитета Украины по земельным ресурсам (Госкомзем) от 17 августа т.г. создана совместная рабочая группа Госкомзема и государственного предприятия “Международный аэропорт “Борисполь”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомзема, создание группы будет способствовать аэропорту в проведении инвентаризации и разработке технической документации по землеустройству относительно оформления земельных участков в постоянное пользование, а также в решении других вопросов, связанных с урегулированием земельных отношений и защитой государственных интересов.

К этой работе будут привлечены главный и региональные научно-исследовательские и проектные институты землеустройства. Группу возглавил руководитель Главного управления Госкомзема в Киевской области Евгений КУЗЬМЕНКО.

Как отмечается в сообщении, в рамках реализации Государственной программы развития международного аэропорта “Борисполь” на период до 2020 года и мероприятий по подготовке к Евро-2012 полноценная реализация права постоянного пользования земельными участками значительно повысит инвестиционную привлекательность аэропорта.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 августа, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству транспорта и связи принять на свой баланс ряд земельных участков аэропорта «Борисполь».

«Министерство транспорта и связи должно взять на свой баланс те земельные участки аэропорта «Борисполь», которые в соответствии с решением Верховного Суда были возвращены государству как незаконно отчужденные частным структурам», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. В 2003 году распоряжением председателя Киевской областной государственной администрации земельный участок возле Международного аэропорта «Борисполь» площадью 32 га был передан в аренду авиакомпании «АэроСвит» на 49 лет.

С весны 2005 года ведутся судебные тяжбы между аэропортом и авиакомпанией «АэроСвит» относительно договоров купли-продажи имущества аэропорта «Борисполь» и земельных участков.

9 марта 2006 года Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассационное представление прокуратуры Киева и Киевской области, а также кассационную жалобу ГМА «Борисполь» на решение Киевского межобластного апелляционного хозяйственного суда, который 13 октября 2005 года признал законность землеотвода, аренды и последующего выкупа «АэроСвитом» 32 га стратегических земельных участков ГМА «Борисполь» и приобретения у аэропорта имущества, расположенного на этой земле. «АэроСвит» обжаловал это решение в Верховном Суде.

Весной 2008 года Верховный Суд оставил в силе решения Высшего хозяйственного суда от 9 марта 2006 г. и Хозяйственного суда Киевской области, которые предусматривали признание недействительными договоры купли-продажи имущества и земли площадью 32 га аэропорта «Борисполь» компанией «АэроСвит».

Кабинет Министров Украины распоряжением N 813-р от 26 сентября 2007 г. признал необходимым возобновить строительство терминала «АэроСвита» в международном аэропорту «Борисполь» и целесообразным внесудебное урегулирование земельных и имущественных споров. В частности, для решения конфликта предусматривается передать аэропорту «Борисполь» земельный участок «АэроСвита» площадью 2,7552 га (вместе с твердым покрытием и зелеными насаждениями), граничащий с привокзальной площадью терминалов B и C. В то же время участки земли (1,37 га и 0,6664 га) в пределах перрона M решено передать от аэропорта авиакомпании. При этом земельный участок площадью 7,3182 га, который арендует «АэроСвит», будет использоваться в совместной деятельности аэропорта и компании.

Судебные тяжбы "АэроСвита" и "Борисполя" продолжаются до сих пор.