Экс-главой Porsche заинтересовалась прокуратуры Германии

Один из крупнейших менеджеров Германии, экс-глава автомобильного концерна Porsche Венделин Видекинг попал под прицел прокуратуры.

Как сообщила накануне представитель прокуратуры в Штутгарте, после получения соответствующих данных из Федерального ведомства по надзору за оказанием финансовых услуг начаты следственные действия по подозрению в осуществлении бывшим руководством Porsche манипуляций рынками и несанкционированной передачи инсайдерской информации. "Мы находимся только в начале следствия, и пока еще открыт вопрос, когда и будет ли вообще предъявлено обвинение", - указала она.

Согласно сообщениям СМИ, причиной разбирательства стала массированная скупка концерном Porsche акций автоконцерна Volkswagen осенью 2008 г., в результате чего они вначале резко взлетели вверх, а потом столь же резко упали, сделав компанию на короткое время первой в мире по рыночной капитализации.

Porsche также сообщил, что сегодня в Штутгарте были осуществлены обыски в офисах концерна и были конфискованы различные документы. Концерн объявил, что "отвергает" выдвинутые против его бывшего руководства обвинения, однако намерен сотрудничать со следствием.

После краха предпринимавшихся им попыток поглощения Volkswagen В.Видекинг ушел с поста председателя правления Porsche вместе со своим финансовым директором Хольгером Хертером. Одновременно они отказались от своих постов в наблюдательных советах Volkswagen и Audi.