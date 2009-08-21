С целью расширения перечня услуг для пассажиров пассажирская служба Южной железной дороги (ЮЖД) вводит услугу "Доставка билетов в поезд".

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы ЮЖД Василий МЕЛЬНИК.

По его словам, данное нововведение разработали специалисты информационно-вычислительного центра. На официальном сайте Южной железной дороги пассажир выбирает необходимые ему номер поезда, вагон и место, затем оплачивает полную стоимость проездного документа и услугу за доставку через Интернет, используя электронную банковскую карточку. Для получения билета при посадке на поезд пассажир предъявляет проводнику паспорт, серию и номер которого он указал при оформлении услуги "Доставка билетов в поезд".

На этапе внедрения данной услуги выбраны скоростные поезда N 161/162 и 163/164 сообщением Харьков–Киев.