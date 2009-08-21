«Инком» внедрил систему автоматической регистрации

В результате совместной работы компании «Инком» и Республиканского предприятия "Крымское курортно-туристическое агентство" на территории Чонгарского перешейка полуострова Крым внедрена и запущена в эксплуатацию система автоматической регистрации автотранспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, основными целями проекта, инициатором которого выступило Министерство курортов и туризма АР Крым, стало обеспечение безопасности автотуристов, облегчение поиска угнанных автомобилей, а также развитие автотранспортной инфраструктуры полуострова. Внедренная система автоматически осуществляет сбор информации о въезжающем/выезжающем на территорию Крыма автотранспорте. При этом проводится анализ потока автомобилей с возможностью автоматизированной идентификации и учета по странам - Украина, Россия, Молдова, Беларусь и их регионам (областям, районам).

По данным компании, распознавание, регистрация и идентификация автомобильных номеров производится на скорости до 150 км/ч в автономном режиме. Полученная информация хранится не менее 14 дней, с возможностью формирования баз данных, отчетов по заданным параметрам, например, номерным знакам Украины, России, Беларуси и Молдовы.

В настоящее время система видеонаблюдения работает на протяжении светового дня, фиксируя прохождение около 300 автомобилей в час. В ближайшем будущем, как отмечается в сообщении, «благодаря обустройству дополнительного освещения трассы, система видеонаблюдения будет переведена в режим круглосуточной работы».

Монтаж и запуск системы автоматической регистрации автотранспорта на базе программного продукта ISS "Авто-Инспектор" осуществлен специалистами компании «Инком». В дальнейшем, по данным компании, планируется оснащение подобными системами всех въездов на территорию АР Крым – в г. Армянск и г. Керчь.

Справка УНИАН. Компания «Инком» образована в 1990 году и является крупнейшим системным интегратором Украины.

Доход «Инком» в 2008 году составил 1,187 млрд. грн., что на 19% больше, чем в 2007 году. При этом выручка от реализации товаров и услуг составила 1,105 млрд. грн., доход от продажи лицензий ПО – 82,4 млн. грн