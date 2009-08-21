УГЦР с начала года выявил 543 нарушения

С начала 2009 года Крымский филиал Государственного предприятия „Украинский государственный центр радиочастот” (УГЦР) зафиксировал 543 нарушения эксплуатации радиоэлектронных средств и излучающих устройств (РЭС и ИП).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

Согласно сообщению, в полосах радиочастот общего пользования обнаружено и устранено действие 29 источников радиопомех, а также прекращено использование 411 РЭС и ИП без разрешительных документов.

Во время проведения радиоконтроля техническими средствами специалисты территориальных групп Крымского филиала УГЦР, которые находятся в городах Джанкой, Керчь, Евпатория, Ялта, Феодосия, выявили 691 незаконно действующее РЭС и ИП.

Данные о нарушении в сфере пользования радиочастотным ресурсом (176 случаев) направлены в Крымский отдел Государственной инспекции связи, которая осуществляет государственный надзор за соблюдением законодательства в отрасли связи, и отправлены в виде писем-предупреждений (306 писем) владельцам незаконно действующих РЭС и ИП.

Как сообщал УНИАН, работа специалистов центра радиочастот по выявлению нарушений законодательства в сфере пользования радиочастотным ресурсом проводится по всей территории Украины. Только за второй квартал 2009 года средствами технического радиоконтроля выявлено больше 4500 нарушений (телевизионное вещание – 1556, цифровая сотовая связь – 1055, ультракоротковолновая и коротковолновая радиосвязь – 890, широкополосный радиодоступ – 383, звуковое вещание – 371, многоканальное наземное телерадиовещание – 44, других радиотехнологий – 241).

Лидерами по количеству нарушений пользования радиочастотным ресурсом являются АР Крым и город Севастополь, где выявлено 421 нарушение, Черновицкая (413 нарушений), Днепропетровская (358 нарушений), Винницкая (311 нарушений) и Николаевская (297 нарушений) области.

Справка УНИАН. УГЦР входит в сферу управления Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, осуществляет радиочастотный контроль и мониторинг и др. работы. Имеет 25 региональных филиалов.

Техническое обеспечение радиоконтроля на территории Украины осуществляется 218 стационарными и 114 мобильными станциями радиоконтроля УГЦР. Стационарные станции радиоконтроля развернуты в 89 населенных пунктах Украины.