Прокуратура отказала ТИСу в возбуждении дела

Черноморская транспортная прокуратура 18 августа приняла решение отказать компании ООО «Трансинвестсервис» (ТИС) в возбуждении уголовного дела против руководства ГП «Морской торговый порт «Южный» в связи с отсутствием состава преступления.

Как сообщила УНИАН пресс-служба порта, об этом говорится в официальном письме и.о. Черноморского транспортного прокурора на имя начальника порта Юрия КРУКА.

Соответствующее решение принято по результатам проведенной прокуратурой проверки по заявлению ТИС.

По данным порта, ТИС попросила прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении начальника, первого заместителя начальника, капитана, главного диспетчера порта по факту их отказа внести 21 и 22 причалы ООО «ТИС» в обязательные постановления по порту «Южный, а также отказа в постановке теплохода «Scan Oceanic» на 21 причал.

Напомним, ТИС является инвестором строительства причалов №№21, 22, 23, где будет специализированный перегрузочный комплекс для контейнеров мощностью 1,5 млн. TEU в год. Данное строительство предусмотрено программой перспективного развития ГП «МТП «Южный» до 2015 года, презентованной в Минтранссвязи в начале лета 2009 г. Строительство начато в 2007 г., планируется завершить его в 2010 г.

Как сообщал УНИАН, порт «Южный» и ТИС ведут спор по поводу причалов №16 и №17 порта. В июле 2009 г. начальник порта «Южный» Юрий КРУК сообщил, что компания «Трансинвестсервис» незаконно владеет причалами номер 16 и 17. По его данным, в результате этого только в первом полугодии т.г. порт недополучил 23 млн. грн. от деятельности причала №16 и 9 млн. грн. от причала №17.

В письме на имя премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО от 24 декабря 2008 года руководитель ГлавКРУ Николай СИВУЛЬСКИЙ заявил о необходимости возврата причалов №16 и №17 порта из аренды ТИСа порту «Южный», отметив, что государство теряет десятки миллионов прибыли. Он предложил обязать Фонд госимущества прекратить всякие договорные отношения с СП «Трансинвестсервис» и вернуть причалы на баланс порта «Южный».

В 2005 году компания ТИС без согласования с портом "Южный" провела дноуглубительные работы в районе причала – для того, чтобы принимать крупнотоннажные суда.

В январе 2009 года ООО «ТИС-Руда» (правопреемник компании ТИС) подало в Одесский областной хозяйственный суд иск с требованием к «Южному» порту выплатить более 51,3 млн. грн. в качестве компенсации за дноуглубительные работы.

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Южный», расположенный в акватории Аджалыкского лимана, основан в 1978 году и является одним из самых глубоководных портов на Черном море. Способный принимать суда дедвейтом (грузоподъемностью) до 150 тыс. т, порт обслуживает основные экспортные и транзитные грузопотоки, угольно-рудные, генеральные, химические и наливные грузы.

Грузооборот порта в 2008 году составил 21 млн. 698 тыс. т.