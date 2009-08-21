«АэроСвит» направит прибыль за 2007 г. на развитие

Акционеры авиакомпании «АэроСвит» на общем собрании 19 августа приняли решение не выплачивать дивиденды за 2007 год и направить прибыль за 2007 г. на развитие компании. Об этом УНИАН по телефону сообщил директор по связям с общественностью «АэроСвита» Владимир ГАЙДАШ.

По его словам, по данному вопросу было принято единогласное решение. В то же время мнения акционеров разделились относительно вопроса закрытия офиса авиакомпании в Шанхае (Китай). Как отметил В. ГАЙДАШ, вопрос о закрытии офиса планируется рассмотреть на следующем собрании акционеров в середине сентября т.г.

Справка УНИАН. Авиакомпания «АэроСвит» – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. На сегодняшний день является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и мощным самолетным парком, включающим дальне- и среднемагистральные воздушные суда Boeing.

«АэроСвит» обслуживает более 60 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.