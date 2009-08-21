Завтра Киевскому вокзальному комплексу исполняется 8 лет

В субботу, 22 августа т.г., вокзальный комплекс станции Киев-Пассажирский будет праздновать свой день рождения, сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Восемь лет назад, к 10-й годовщине Дня Независимости Украины, был торжественно открыт обновленный Киевский вокзальный комплекс. В его состав вошли Центральный, Пригородный и Южный вокзалы, Восточный и Западный тоннели, церковь и паркинги.

Во время реставрации здания Центрального вокзала были усилены стены и колонны, заменены перекрытия и все инженерные системы, впервые задействована система микроклимата. Южный вокзал был построен за рекордный срок – 175 дней. Его главное назначение – разгрузка пассажиропотока Центрального вокзала. Также был обновлен и отреставрирован Пригородный вокзал. На площади Южного вокзала за 70 дней построена церковь Георгия Победоносца.

Как результат – сегодня Украина имеет мощный разветвленный железнодорожный терминал, который после реконструкции в 2001 году почти вдвое увеличил свою пропускную способность. Ежедневно с Киевского вокзала отправляются 32 тысячи пассажиров.