Черноморская транспортная прокуратура выступит в суде

Черноморская транспортная прокуратура в судебном споре «порт «Южный» - компания «ТИС» выступит на стороне порта. Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель прокурора Одесской области Юрий ОЛИЯНЧУК.

По его словам, вчера Черноморским транспортным прокурором после тщательного изучения правовой стороны вопросов взаимоотношений порта «Южный» и компании «Трансинвестсервис» принято решение выступить в рассмотрении хозяйственного дела в суде по иску компании ТИС к порту «Южный» на стороне морского порта.

«Принимая во внимание предварительную проверку, которую провела Черноморская транспортная прокуратура, наличие фактов, которые свидетельствуют о том, что порт не давал согласия на проведение этих работ, а тем более, не принимал выполненные работы по акту выполненных работ, никогда не соглашался ни письменно, ни устно оплатить выполненные ТИСом работы, Черноморским транспортным прокурором принято обоснованное решение выступить в рассмотрении этого хозяйственного дела в суде на стороне государственного предприятия порт «Южный», - сообщил Ю.ОЛИЯНЧУК.

Как сообщал УНИАН, еще в январе этого года дочерняя компания «Трансинвестсервис» - «ТИС-Руда» - подала иск к порту «Южный» в Хозяйственный суд Одесской области с требованием возместить средства, потраченные на работы по углублению дна в районе причала №18. Дноуглубление в районе причала №18 было проведено по собственной инициативе «ТИС-Руда», но компания потребовала от порта возмещения затрат по дноуглубительным работам. Отказ порта заплатить за работу, не согласованную с ним, вылился в судебную тяжбу. «ТИС-Руда», по убеждению порта, необоснованно требует компенсировать 51,3 млн. грн., потраченные на дноуглубительные работы.

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Южный» создан в 1978 году. Морпорт расположен в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от Одессы, соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м.

Порт способен перерабатывать до 15 млн. тонн грузов в год.

ООО «Трансинвестсервис» занимается перевалкой зерновых и минеральных удобрений, хранением грузов.