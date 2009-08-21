Ющенко считает удачным реформирование ГАИ
14:40, 21 августа 2009Транспорт/Связь
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Ждет отчета из областей
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает удачным реформирование Госавтоинспекции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Киеве на совещании, которое состоялось в МВД с руководящим составом органов внутренних дел, Генпрокуратуры, СБУ.
«Данную реформу, состоявшуюся в последние годы, можно считать удачной», - сказал он.
В то же время, он обязал МВД проанализировать и предоставить ему по каждой области данные, в каких местах, с какой периодичностью больше всего происходит ДТП с трагическими последствиями.
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