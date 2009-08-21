Ющенко считает удачным реформирование ГАИ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает удачным реформирование Госавтоинспекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Киеве на совещании, которое состоялось в МВД с руководящим составом органов внутренних дел, Генпрокуратуры, СБУ.

«Данную реформу, состоявшуюся в последние годы, можно считать удачной», - сказал он.

В то же время, он обязал МВД проанализировать и предоставить ему по каждой области данные, в каких местах, с какой периодичностью больше всего происходит ДТП с трагическими последствиями.