Кабмин согласовал передачу Службе автодорог 11,6 га лесных земель

Кабинет министров Украины своим распоряжением согласовал Службе автомобильных дорог в Житомирской области место расположения земельного участка площадью 11,63 гектара (леса).

Распоряжение от 19 августа 2009 г. № 974-р размещено на сайте правительства.

Согласно распоряжению, участок будет предоставлен Службе автодорог в постоянное пользование с изменением целевого назначения под строительство транспортной развязки на 152 км автодороги Киев — Чоп, которая расположена за пределами населенных пунктов Житомирского района Житомирской области, за счет земель государственного предприятия “Житомирское лесное хозяйство”.

При этом Кабмин разрешил Службе автомобильных дорог в Житомирской области разработать в течение года проект землеустройства по отводу указанного земельного участка с учетом требований, установленных нормативно-технической документацией по землеустройству. Если на протяжении указанного срока проект землеустройства не будет разработан, разрешение будет считаться аннулированным.

Службе автомобильных дорог в Житомирской области также поручено возместить в соответствии с законодательством убытки, нанесенные государственному предприятию “Житомирское лесное хозяйство” в результате исключения данного земельного участка.

Как сообщал УНИАН, в начале июня т.г. правительство разрешило отчуждение и изменение целевого назначения лесных земельных участков под строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автодорог. Соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабинета министров от 10 апреля 2008 года №610, которым введен запрет на отчуждение и изменение целевого назначения земель лесного фонда.

По словам главы Укравтодора Вадима ГУРЖОСА, запрет на отчуждение лесных земель приводил к задержкам со строительством и т.п.