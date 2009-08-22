Жители Германии отказываются от личных автомобилей

Жители Германии постепенно отказываются от личных автомобилей и переходят к использованию более экологически чистых средств передвижения (автобус, железная дорога и велосипед); также они организуют сообщества по совместному использованию автомобиля для поездок на работу или для служебных поездок. Такие данные получены в ходе исследования, которое было проведено специалистами из Института социальных исследований Infas и Немецкого центра воздухоплавания и космонавтики (DLR) по заказу Министерства транспорта Германии, сообщает Deutsche Welle.

Согласно результатам исследования, с 2002г. по 2008г. предпочтения немцев заметно изменились. За последние шесть лет число поездок на собственной машине уменьшилось с 44% до 43%, и, по мнению специалистов, большого роста ожидать не стоит. За это же время количество людей, использующих для своих поездок велосипед, выросло на 17%, а тех, кто пользуется поездами и автобусами, увеличилось на 14%. Кроме того, немцы стали более охотно передвигаться пешком (рост на 6% к 2002г.).

По данным статистики, в основном жители Германии используют общественный транспорт для закупок в магазинах и проведения досуга. После этого указываются поездки к месту работы и в связи с исполнением служебных обязанностей. "Таким образом, в день удается избежать выбросов 10 тыс. т углекислого газа", - отметил министр транспорта Германии Вольфганг Тифензее.

Самый большой рост симпатий к общественному транспорту наблюдается среди немцев, не достигших 44 лет. Также эти виды транспорта предпочитают жители страны старше 75 лет. В то же время так называемое "поколение времен автомобильного бума" явно предпочитает личные машины другим средствам передвижения.

Среди 18-24-летних жителей Германии число тех, кто ежедневно использует в качестве средства передвижения автомобиль, за последние шесть лет снизилось на 12%, а рост числа тех, кто пользуется общественным транспортом, в этой группе составил 5%.

По данным Министерства транспорта, ежегодно на общественный транспорт в Германии выделяется 7,5 млрд евро, из них 110 млн. уходят на улучшение условий передвижения на велосипедах.