В Минобороны ждут скорейшего принятия Ан-70 на вооружение

В Министерстве обороны Украины надеются, что военно-транспортный самолет Ан-70 будет принят на вооружение в Украине и России и будет иметь перспективы для продвижения на европейском рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по результатам достигнутых на авиасалоне «МАКС – 2009» в Москве договоренностей заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО.

«Мы с министром обороны Российской Федерации Анатолием СЕРДЮКОВЫМ подписали протокол, который внес изменения в большинство статей соглашения от 2004 года относительно проекта самолета Ан-70. Настоящий международно-правовой документ денонсировал обнародованную ранее российской стороной позицию о выходе из этого проекта», - сказал В.ИВАЩЕНКО.

По его словам, подписав этот протокол от имени правительства Российской Федерации, министр обороны России поставил точку в сложной ситуации, которая ставила под сомнение совместную реализацию проекта.

И.о. министра обороны Украины также сообщил, что доля российского взноса в этот проект составляет около 60%.

В.ИВАЩЕНКО отметил, что на данном этапе новый положительный толчок в реализации проекта является очень важным для украинской авиационной промышленности.

В то же время, он сказал, что аналогичный проект по созданию среднего транспортного самолета такого же класса А400М, который разрабатывался широкой корпорацией стран Евросоюза, фактически терпит поражение как в техническом, так и в финансово-экономическом плане.

В.ИВАЩЕНКО выразил надежду, что после завершения совместных государственных испытаний самолет Ан-70 будет принят на вооружение в вооруженных силах Украины и России, что создаст благоприятную почву для продвижения самолета на мировой рынок, в частности, европейский.