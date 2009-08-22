В Черкассах пройдет этап Кубка Украины по автогонкам на ускорение

Этап Кубка Украины по парным автомобильным гонкам на ускорение состоится в Черкассах 24 августа, в День Независимости Украины. IV этап Кубка Украины по парным автомобильным гонкам на ускорение на расстояние 402 метра состоится на взлетной полосе Черкасского аэропорта.

В соревнованиях примут участие около 50 экипажей из Киева, Харькова, Донецка, Луганска, Кривого Рога, Кировограда, Николаева и Черкасс. Призовой фонд этого этапа Кубка Украины по парным автомобильным гонкам на ускорение составляет 25000 грн.

Во время соревнований будут проводиться конкурсы для посетителей и будут выступать спортивные молодежные коллективы города.