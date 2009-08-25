ХМТП построил автотранспортную базу

Херсонский морской торговый порт (ХМТП) построил новую базу автомобильного и внутрипортового транспорта (БАВТ), инвестировав в ее строительство до 5 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главного инженера по капитальному строительству порта Владимир ЖИЛЬНИКОВ.

По его словам, здание новой БАВТ представляет собой каркасно-металлическую конструкцию площадью 369 кв. м, облицованную современными утеплительными материалами – сэндвич-панелями.

На первом этаже расположены административные помещения для механиков и мастеров, ремонтно-технические мастерские, аккумуляторные, на втором – бытовые помещения: комнаты для отдыха и приема пищи, душевые, сушилки.

Новая база существенно расширила помещения и увеличила возможности данного подразделения порта. Также значительно улучшились условия труда и отдыха портовиков.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт включает десять причалов, оборудованных всем необходимым для переработки генеральных, навалочных и сыпучих грузов. Причалы обслуживают 17 портальных, 6 плавучих кранов, а также 135 единиц погрузочной техники. Более 40% перерабатываемых в порту грузов – минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные и около 40% – хлебные грузы. Перерабатываются также чёрные металлы всех профилей, чугун в чушках, кокс, ферросплавы, лес, торф. Площадь складских помещений – 42 тыс. кв. м. В составе портового флота имеется 32 судна. Мощности порта рассчитаны на обработку около 4 млн. тонн грузов в год.