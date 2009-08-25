Сошел с рельс локомотив поезда «Евпатория – Москва»

Вчера в 19.10 возле станции Синельниково Днепропетровской области во время движения на скорости 10 км/час. при прохождении стрелки сошел с рельс локомотив пассажирского поезда «Евпатория – Москва», состоявший из 18 вагонов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, жертв и пострадавших нет. Контактная сеть и железнодорожное полотно не повреждены. Задержка движения поезда составила 2 часа 35 минут. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.