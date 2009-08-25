ЕС грозит украинским авиакомпаниям штрафами

Евросоюз огласил список из 4 тысяч авиакомпаний, в котором свыше 40 украинских, которые должны до 2012 года сократить объемы выбросов углекислого газа, сообщает Лента.ру.

Более 40 украинских авиаперевозчиков, в частности, "Аэросвит", "Донбассаэро" и многие другие, попали в международный перечень авиакомпаний, которым с 2012 года могут быть запрещены полеты на территории Евросоюза из-за введения новых экологических норм.

Всего в перечне, опубликованном официальной газетой Европейского Союза, около 4 тысяч авиакомпаний и производителей самолетов со всех континентов, в том числе крупнейшие авиаперевозчики Европы, США, России. В список вошли даже такие гиганты, как Lufthansa, Alitalia, KLM, Emirates, US Airways, United.

В директиве также названы компании, которые конструируют воздушный транспорт, в частности, Airbus и Киевский авиационный завод, а также сотни операторов частных самолетов, ВМФ США и военно-воздушные силы таких стран, как Израиль и Россия.

От предприятий, которые вошли в список, Брюссель требует снизить выбросы CO2 до определенного уровня: на 3% – до 2012 года и на 5% – до 2013 года, иначе к ним будут применены определенные эмбарго или экологические штрафы, вплоть до запрета на полеты по территории Евросоюза.

По словам спикера ЕС Катарина ФОН ШНУРБАЙН, решение приобщить авиационную отрасль к процессу снижения вредных выбросов было принято в 2008 году, а данный перечень является следующим шагом по воплощению плана. До января 2010 года еще есть время для того, чтобы представить план надзора за соблюдением экологических стандартов.

Европейский Союз планирует внедрить схему, согласно которой компании получат возможность покупать на европейском рынке права на вредные выбросы или же инвестировать в развитие экологически чистых систем. В общем объеме выбросов Европейского Союза, которые загрязняют атмосферу, часть авиации составляет лишь 3%.

Напомним, ранее лидеры G8 согласились снизить промышленные выбросы углекислого газа на 50% до 2020 года.