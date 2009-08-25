Донецк не будет строить метро к Евро-2012

Донецк вынужден отказаться от строительства метро к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве городской голова Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

“В этом году по программе строительства метро в государственной программе предусматривалось 500 млн. грн. На сегодня ни копейки не выделено. Потому мы сняли со счетов строительство метро к Евро-2012. Не может город самостоятельно, только за счет городских финансовых ресурсов, построить метро”, - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он также сообщил о решении городских властей освободить инвесторов, которые строят в Донецке гостиницы в рамках подготовки к чемпионату, от местных налогов.

“В Донецке в июле на сессии горсовета на следующие 5 лет освободили всех инвесторов, занимающихся строительством и реконструкцией гостиниц, на уровне всех налогов, которые они платят в местный бюджет. Освободили от всех видов налогов на 5 лет. И ожидаем такого же шага от правительства, государства, чтобы в вопросах, касающихся налога на добавленную стоимость, и в вопросах критического импорта – тех товаров и оборудования, которые не производятся в Украине, – освободить от таможенных сборов максимально, чтобы максимально удешевить строительство гостиниц и сделать проекты максимально привлекательными в это время”, - сказал мэр Донецка.

По его информации, в гостиницах Донецка для гостей Евро-2012 нужно обеспечить 2945 мест, в том числе 1420 5-звездочных и 1315 4-звездочных. Сегодня в Донецке строится 5 новых гостиниц.

Как сообщал УНИАН, в конце июня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала председателю Днепропетровской ОГА Виктору БОНДАРЮ при пересмотре Госбюджета перераспределить 500 млн. грн., выделенные в текущем году на строительство метрополитена в Донецке, в пользу Днепропетровска, то есть выделить городу из этой суммы на строительство метро 220 млн. грн., поскольку, по утверждению коллектива днепропетровских метростроителей и местных властей, прекращение строительства метро в Днепропетровске угрожает городу техногенной катастрофой.

Справка УНИАН. Строительство метрополитена в Донецке началось в 1992-1993 гг., работы ведутся до сих пор.

В 2006 году Кабинет Министров Украины утвердил Государственную программу строительства и развития сети метрополитенов на 2006-2010 гг. стоимостью 9,5 млрд. грн. Согласно программе, Донецку предусматривается выделить на строительство метро 1,2 млрд. грн., в т.ч. 846 млн. грн. – из госбюджета, 241 млн. грн. – из областного и 118 млн. грн. – из городского бюджета.

В 2006 году на строительство метро в Донецке было потрачено 23 млн. грн. В госбюджете на 2007 год для работ по прокладке Донецкого метрополитена было предусмотрено 72,2 млн. грн.

На строительстве метрополитена в Донецке в 2008 году освоено около 60 млн. грн., что составляет 77% годовой программы строительства данного объекта. Согласно плану, в 2008 году необходимо было освоить 73,9 млн. грн.

8 апреля т.г. Кабинет Министров Украины утвердил титул строительства Пролетарско-Киевской линии метрополитена в Донецке. Стоимость строительства новой ветки метро составит 5,7 млрд. грн. В частности, в проекте строительства предусмотрено, что на новой линии будет четыре станции.