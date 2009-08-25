Количество телефонов фиксированной связи выросло

Количество основных телефонных аппаратов фиксированной связи в Украине в первом полугодии т.г., в сравнении с аналогичным периодом 2008 года, увеличилось на 0,4% - до 12,39 млн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом 82,3% от всех установленных в Украине основных телефонных аппаратов приходится на домашние телефоны, количество которых увеличилось на 0,4% - до почти 10,2 млн. аппаратов. Уровень телефонизации в Украине на 100 семей по состоянию на 1 июля 2009 года составил 61 телефон.

Количество основных телефонных аппаратов, установленных в городах Украины (на городской телефонной сети) за отчетный период выросло на 0,5% - до 8,69 млн. аппаратов.

Количество основных телефонных аппаратов, установленных в сельской местности Украины (на сельской телефонной сети) за отчетный период незначительно уменьшилось (на 0,7 тыс. аппаратов), в сравнении с первым полугодием 2008 года, - до более 1,5 млн. аппаратов.

По состоянию на 1 июля 2009 года в Украине были установлены более 36,1 тыс. таксофонов, что на 18% меньше, чем в первом полугодии 2008 года. При этом основное количество таксофонов были установлены на городской телефонной сети – более 34,6 тыс., что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество таксофонов, установленных на сельской телефонной сети, снизилось, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 28,5%, - до более 1,5 тыс.