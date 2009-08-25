ВОЛЯ предложила неограниченный зарубежный трафик

Дата-центр ВОЛЯ ввел новое акционное предложение, по условиям которого в тарифных планах «Воля» и «Бизнес» снимаются ограничения на исходящий зарубежный трафик.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, абонентам тарифного плана «Воля» за 299 гривен предлагается 4 ГБ входящего трафика и неограниченный исходящий, а абонентам тарифного плана «Бизнес» за 499 гривен - 40 ГБ входящего трафика и неограниченный исходящий.

Таким образом, отметила А.СИГДА, сегодня Дата-центр ВОЛЯ «во всех тарифных планах для физических серверов предлагает неограниченный исходящий зарубежный трафик». При этом украинский трафик на всех тарифных планах Дата-центра ВОЛЯ является неограниченным.

Как сообщал УНИАН, ранее дата-центр ВОЛЯ предложил новый тарифный план «Старт-VDS», по которому абонент всего за 199 грн/мес. получает в пользование виртуальный выделенный сервер с конфигурацией 500 МГц/512 MБ/50 ГБ. Данный тариф предназначен для небольших проектов, нуждающихся в качественном сервисе и технической поддержке.

По словам руководителя Дата-центра ВОЛЯ Алексея АКУЛОВА, по состоянию на сегодняшний день компания ВОЛЯ «смогла предложить не только самую совершенную с точки зрения технических характеристик серверную площадку, но и максимально выгодные тарифные планы для проектов любой величины» – от начинающих до крупных, с повышенными требованиями. Это, по мнению А.АКУЛОВА, «позволяет обеспечить» новые отечественные проекты «наилучшими условиями для их развития».

Он также сообщил, что в настоящее время на площадках Дата-центра ВОЛЯ уже содержится петабайт информации (более тысячи терабайт). При этом, по его данным, Дата-центр ВОЛЯ является основным участником украинского Интернета и генерирует большую часть всего украинского трафика.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением услуг хостинга серверов (аппаратный хостинг, сolocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещение сервера на специально оборудованной технической площадке и подключение его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить свой собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера абонента дополнительная плата не взимается. На сегодняшний день Дата-центр ВОЛЯ имеет две технические площадки ёмкостью более 7000 юнитов, при этом наличие двух независимых технических площадок позволяет клиентам создавать распределённые отказоустойчивые решения.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером телекоммуникационных услуг и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.