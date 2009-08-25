Укрзализныця увеличила грузоперевозки на 360 тыс. тонн

«Укрзализныця» по итогам 7 месяцев т.г. за счет переключения грузопотока с автомобильного на железнодорожный транспорт, дополнительно перевезла 359,74 тыс. тонн грузов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что в июле этого года объемы перевозок увеличились на 10%, в сравнении с июнем текущего года. Так, транзитные перевозки выросли на 16,4%, экспортные — на 12,6%, внутригосударственные перевозки — на 10,5%.