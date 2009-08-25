Заключены контракты на строительство 300 км дороги Киев–Чоп
Сообщила Тимошенко
На сегодняшний день уже заключены контракты на строительство очередных более 300 км дороги Киев–Чоп.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, открывая движение на участке международной автомобильной дороги М-06 Киев–Чоп от с. Грушвица до города Дубно, сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
Она отметила, что этот участок в 27 км построен с привлечением итальянской компании-подрядчика очень качественно – в соответствии с европейскими требованиями; участки, походящие через населенные пункты, освещаются.
«Это еще далеко не завершенный проект дороги Киев–Чоп, это лишь участок, который сделан качественно, в установленные сроки и при полном финансировании государством при сотрудничестве с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком… Дальше и на 2010-й, и 2011 год мы закладываем объемы финансирования и объемы строительства», - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.
Она отметила, что эта дорога является важной транспортной магистралью не только для Украины, но и для Европы, учитывая проведение в Украине чемпионата Евро-2012.
Проехав по этому участку дороги и оставшись полностью удовлетворенной качеством проезжей части, премьер-министр поручила «Укравтодору» решить вопрос асфальтирования обочин дороги.
Справка УНИАН. Автомобильная дорога М-06 Киев–Чоп на участке от г. Чоп до г. Львов является частью 5-го Панъевропейского транспортного коридора, на участке от г. Львова до г. Киев – 3-го Панъевропейского транспортного коридора.
«Укравтодор» строит трассу Киев-Чоп за средства ЕБРР с 2000 г.