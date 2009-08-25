В Черкасской области объем пассажироперевозок сократился

В Черкасской области услугами пассажирского транспорта в январе-июле 2009 года воспользовались 67,2 млн. пассажиров, что на 13,2% меньше объемов января-июля 2008 года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Черкасской области, пассажирооборот составил 1945 млн. пас./км - на 6,7% меньше объемов января-июля 2008 года.

Железнодорожным транспортом отправлено 3,5 млн. пассажиров и выполнена при этом пассажирская работа 1219,8 млн. пас./км, что соответственно на 5,2% больше и на 10,3% меньше, чем в январе-июле 2008 года. В пригородных направлениях отправлено 2,9 млн. пассажиров, что на 8,4% больше объемов января-июля 2008 года.

Автомобильным транспортом (с учетом перевозок предпринимателями) воспользовались 50,4 млн. пассажиров, выполненная при этом пассажирская работа равна 649,6 млн. пас./км, что соответственно на 8,7% меньше и на 5,1% больше объемов января-июля 2008 года. Перевозка пассажиров автотранспортом предпринимателей сократилась на 25,9%.

Электротранспортом перевезено 13,3 млн. пассажиров, что на 5,6 млн. пассажиров, или на 29,6% ,меньше объемов января-июля 2008 года. Объемы выполненных платных перевозок составили 4,4 млн. человек, или 33,1% от общих перевозок. Пассажирооборот сократился на 29,6% и составил 75,6 млн. пас./км.