Тимошенко довольна ремонтом автотрассы Киев-Чоп

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что осталась довольна качеством ремонта международной автодороги Киев-Чоп, кроме необустроенной обочины.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая в прямом эфире Ривненского государственного телевидения, она сказала, что Украина должна строить дороги не только для перерезания руководством государства «красных ленточек», но для более быстрой интеграции в Европу, в том числе и в результате проведения Евро-2012.

По данным Укравтодора, один километр автодороги Киев-Чоп стоил государственной казне 800 тысяч евро, что вдвое дешевле, чем строительство дорог в странах Европы. Отремонтирован 27-километровый участок дороги, в открытии которого приняла участие Ю.ТИМОШЕНКО, исключительно украинскими стройматериалами.