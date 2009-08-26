Доходы «Киевстара» от мобильного Интернета выросли

Доходы оператора мобильной связи «Киевстар» от мобильного Интернета во втором квартале т.г. увеличились, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, на 32% - до 67,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что во втором квартале количество пользователей мобильного Интернета выросло на 22%, объем трафика – на 45%, доходы от услуги – на 32%, по сравнению со вторым кварталом 2008 года.

В частности, количество пользователей мобильного Интернета (GPRS) составило 1,237 млн.человек, а доходы от этой услуги – 38,91 млн. грн. Услугой WAP GPRS во II квартале воспользовались 4,634 млн. человек, использовав более 5 млн. Мб трафика, доход «Киевстара» от этой услуги составил 28,86 млн. грн.

По данным директор по управлению и развитию продуктов «Киевстара» Виталия ВОРОЖБИТА, во втором квартале доход от одного пользователя мобильного Интернета, по сравнению с первым кварталом 2009 года, вырос на 4%.

Справка УНИАН. Мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи. Абонентская база оператора на 1 августа т.г. составила 22,26 млн. абонентов.«Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая сетью все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины.

«Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 194 странах на 5 континентах.