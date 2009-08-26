UNTC обеспечила трансляцию реконструкции «Олимпийского»

Компания «Украинские новейшие телекоммуникации» (ТМ UNTC) обеспечила организацию трансляции в реальном времени (on-line) реконструкции НСК «Олимпийский» в сети Интернет в рамках подготовки к ЕВРО-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, компания UNTC стала эксклюзивным партнером Министерства по делам семьи, молодежи и спорта по организации on-line трансляции реконструкции НСК «Олимпийский» в сети Интернет.

Для этого UNTC создала систему удаленного видеонаблюдения, которая состоит из четырех видеокамер AXIS Q1755, транслирующих потоковое видео в формате HDTV по беспроводной мультисервисной pre-WiMAХ сети UNTC Net.

Просматривать видео возможно с помощью всех типов браузеров, на всех операционных системах. Компания будет обеспечивать функционирование видеонаблюдения on-line на протяжении всего времени строительства стадиона.

Как отмечается в сообщении компании UNTC, благодаря использованию инновационных технологий, на создание системы видеонаблюдения за строительством НСК Олимпийский понадобилось 5 дней.

Справка УНИАН. Компания «Украинские новейшие телекоммуникации» (ТМ UNTC) основана в 2005 году и является национальным оператором связи. Компания создала широкополосную мультисервисную сеть передачи данных, которая состоит из опорной оптоволоконной сети и высокоскоростной беспроводной pre-WiMax радиосети UNTC Net. Сеть UNTC построена с использованием технологии пакетной коммутации IP/MPLS, которая оптимизирует маршруты передачи данных, обеспечивая повышенную производительность и стабильность работы сети. Радиосеть UNTC Net работает в диапазоне частот 5,7–5,8 и 12 – 13 Ггц.

Мультисервисную беспроводную сеть передачи данных UNTC Net планируется развернуть в 27 регионах Украины.