Компания ТИС закупила портовое оборудование

Компания «Трансинвестсервис» (ТИС) закупила уникальное портовое оборудование стоимостью свыше 26 млн. евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ТИС, «несмотря на кризис, 31 августа в порт «Южный» прибывает уникальное портовое оборудование, которое усилит конкурентоспособность украинского экспорта. Три причальных и 10 тыловых контейнерных перегружателей для контейнерного терминала компании «Трансинвестсервис», стоимостью свыше 26 миллионов евро прибудут на борту судна “Zhen Hua 11”. Корабль вышел из Шанхая 25 мая, успешно прошел Гибралтарский пролив и уже приближается к Украине».

По информации пресс-службы, это крупнейший контракт на поставку портового перегрузочного оборудования из Китая в Украину и вообще в Восточную Европу. Оборудование произведено китайской компанией ZPMC, являющейся мировым лидером в области тяжелого краностроения для морских портов. Доставляемая техника «является уникальной и не имеет аналогов по своим параметрам в бассейне Черного моря», заявляют в ТИС.

Это оборудование предназначается для 21-го причала порта «Южный», сообщает пресс-служба. По ее информации, 21-ый и 22-ой причалы были построены компанией ТИС в 2009 году. Они имеют общую длину 480 м и глубину 15 м. Это крупнейшая контейнерная причальная линия в Украине. Причалы были приняты государственной комиссией и освидетельствованы Регистром, отмечают в ТИС.

По информации компании, «благодаря этому оборудованию в Украине появится самый крупный контейнерный терминал. В его создание уже было инвестировано свыше 100 миллионов евро. Он создаст около 500 рабочих мест. А бюджет страны немедленно получит около 60 млн. грн. от таможенных поступлений, с началом работы терминала налоговые поступления составят около 15 млн. грн. ежемесячно».

ТИС приглашает журналистов 5-6 сентября принять участие в пресс-туре в Одесскую область и встрече судна “Zhen Hua 11”.

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Южный» создан в 1978 году. Морпорт расположен в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от Одессы, соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м. Порт способен перерабатывать до 15 млн. тонн грузов в год.

Общество с ограниченной ответственностью «Трансинвестсервис» занимается перевалкой зерновых и минеральных удобрений, хранением грузов. На сегодняшний день компания ТИС является крупнейшим частным терминальным оператором, работающим в портах Украины. Через терминалы ТИС проходит около 30% зерна и 25% руды от годового грузооборота всех портов Украины.