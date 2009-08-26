В ДТП попал сын председателя Сумской ОГА Лаврика

Вследствие дорожно-транспортного происшествия в Киевской области погибла 5-летняя внучка губернатора Сумской области Николая ЛАВРИКА.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в Киевской области, ДТП произошло вчера в 20.45 на 74-м километре автотрассы Киев-Харьков.

Как отметили в ЦОС, водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом осуществлял разворот в запрещенном месте, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Мерседес», за рулем которого находился сына Н.ЛАВРИКА - Андрей, 1976 г. р., вследствие чего его дочь Анна погибла. Он, его жена и второй ребенок - 2001 г. р. с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Березанскую районную больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.