«Городская электричка» в Киеве может не стартовать 31 августа

18:43, 26 августа 2009
Транспорт/Связь
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Нет договора между КГГА и ЮЗЖД

Запуск в Киеве городской электрички от остановочной платформы Троещина до станции Киев-Петровка может не стартовать 31 августа 2009 года из-за отсутствия договора между Киевской городской государственной администрацией (КГГА) и Юго-Западной железной дорогой (ЮЗЖД).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, КГГА до сих пор не заключила договор с Юго-Западной железной дорогой, согласно которому столичной власти на правах аренды будет предоставляться железнодорожная инфраструктура на участке Троещина–Петровка и подвижной состав, который будет обеспечивать перевозку пассажиров утром и вечером в часы пик.

В ЮЗЖД отмечают, что без подписания договора железная дорога не имеет юридического права на реализацию проекта «Городская электричка».

Напомним, Киевская городская государственная администрация планировала 31 августа открыть движение поездов городской электрички.

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