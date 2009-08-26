В Винницкой области сократились грузоперевозки

В Винницкой области за январь-июль 2009 года объем грузоперевозок сократился на 31,8%, или на 2,984 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 6,4 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении главного управления статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, из общего объема грузоперевозок 4 млн. 991,3 тыс. тонн отправлены железнодорожным транспортом и 1 млн. 414,0 тыс. тонн перевезены автомобильным. Грузооборот уменьшился на 25,8% и составил 11 млрд. 086,6 млн. т/км.

Темп сокращения отправлений грузов железнодорожным транспортом составил 35%. В июле т.г. по сравнению с июнем т.г. и с июлем 2008 года объем грузовых отправлений железной дорогой уменьшился на 5,7% и 37,8% соответственно.

Объемы коммерческих перевозок грузов автомобильным транспортом области (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь-июль 2009 г. сократились по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на 17,1%, грузооборот уменьшился на 27,2% и составил 385,0 млн. т/км.

Как сообщал УНИАН, транспортный комплекс Винницкой области за январь-июнь 2009 года выполнил перевозку грузов в объеме 5,368 млн. тонн, что на 31,5%, или на 2,468 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.