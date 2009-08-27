Сумма конверсии радиочастот для 3G необоснована

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС), Государственная администрация связи (Госсвязи) и операторы мобильной связи считают необоснованной и неприемлемой предложенную Министерством обороны сумму конверсии радиочастот для мобильной связи третьего поколения (3G) в размере 2,5 млрд. грн., которая завышена более чем в 4 раза.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, вчера, 26 августа т.г. состоялось расширенное заседание рабочей группы НКРС по вопросам лицензирования радиочастотного ресурса, в котором приняли участие исполняющий обязанности председателя НКРС Владимир ОЛИЙНЫК, первый заместитель председателя Гос связи Владимир СМОЛЯР, представители операторов мобильной связи «Астелит», «Украинская мобильная связь», «Украинские радиосистемы», «Киевстар Дж.Эс.Эм.», ITC, «Голден Телеком». Также на заседание были приглашены представители Генерального штаба Вооруженных сил Украины, однако они не приняли участия в его работе.

Участники заседания обсудили вопрос проведения конверсии радиочастотного ресурса в диапазоне 2000 МГц по результатам работы межведомственной комиссии по обоснованию объемов расходов, связанных с проведением конверсии радиочастотного ресурса для внедрения систем мобильной связи третьего поколения – радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)».

Как отмечается в сообщении НКРС, участники заседания выразили общее мнение, что сумма конверсии 2,5 млрд. грн. на срок проведения 4 года, которая была предложена Министерством обороны Украины, является необоснованной и неприемлемой. Они считают, в расчетах Минобороны допущены существенные ошибки, которые значительно завысили объемы работ, в первую очередь это касается включения модернизации подвижных радиорелейных станций Р-414 и радиорелейных станций «Циклоид», работающих вообще в другом диапазоне частот.

По мнению участников заседания, объективной и приемлемой является сумма мероприятий по конверсии радиочастот в размере 600 млн. грн.

На заседании представители операторов выступили с инициативой подготовить открытое письмо к Президенту Украины по поводу необоснованных объемов расходов со стороны Минобороны и непрозрачной процедуры проведения конверсии, что может привести к срыву внедрения в Украине радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)».

Также на заседании предложено по согласованию с Госсвязи принять решение НКРС о проведении конверсии радиочастотного ресурса и обратиться к Министерству обороны с просьбой предоставить план конверсии в диапазоне 2 ГГц для внедрения радиотехнологии UMTS.

Кроме того, участники заседания обсудили вопрос характеристики лотов, которые будут выставлены при проведении тендеров на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом для внедрения радиотехнологии UMTS и признали целесообразным ограничить количество операторов по предоставлению услуг мобильной связи третьего поколения пятью участниками (существующий – ОАО «Укртелеком» плюс еще четыре по результатам тендеров).

Большинство операторов выступили за одновременное проведение тендеров на получение четырех лицензий после определения объема мероприятий по конверсии.