«АЙ ПИ Телеком» присоединяется к «Фарлеп-инвест»

Учредители ООО «АЙ ПИ Телеком» (IP Telecom) на собрании учредителей 14 августа 2009 года приняли решение о прекращении компании путем присоединения к ОАО «Фарлеп-инвест».

Об этом говорится в «Ведомостях Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку».

Решением собрания создана комиссия по прекращению Общества, требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования сообщения о прекращении Общества.

Присоединение IP Telecom к «Фарлеп-инвест» производится в рамках программы по созданию единого юридического лица на базе компаний, входящих в телекоммуникационную группу Vega.

Справка УНИАН. Компания IP Telecom основана в 1998 году. Компания являлась одной из ведущих на рынке доступа к Интернет в Киеве. В 2004 году компания открыла филиал в Одессе.

В 2003 году IP Telecom была приобретена компанией «Оптима Телеком», которая в свою очередь позднее (в 2006 году) была приобретена СКМ. В настоящее время «Оптима Телеком» входит вместе с принадлежащими ей активами в телекоммуникационную группу Vega, принадлежащую СКМ.

Телекоммуникационная группа Vega – крупнейший негосударственный оператор украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Vega занимает лидирующие позиции на рынке Украины в сегменте предоставления услуг фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет и передачи данных.

Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в результате объединения крупнейших телекоммуникационных групп Украины «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и многих других.

На сегодняшний день объединенный оператор присутствует в 40 городах и 2-х населенных пунктах 17-и областей Украины. Полный спектр услуг Vega предоставляет в 37 населенных пунктах Украины.

Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ОАО "Фарлеп-Инвест".