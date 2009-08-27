С 1 сентября столичный фуникулер будет закрыт на ремонт

С 1 сентября до 1 октября текущего года столичный фуникулер будет закрыт на плановый ежегодный ремонт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, будет осуществлять регламентные и ремонтные работы на объекте коммунальное предприятие «Киевпасстранс».

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года пресс-служба КГГА сообщила, что заключение об обследовании состояния столичного фуникулера свидетельствует о том, что объект нуждается в фундаментальной реконструкции.

Институт «Киевпроект» разработал проектно-сметную документацию, также специалисты подготовили технико-экономическое обоснование реконструкции фуникулера. Тогда первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС сообщил, что работы по реконструкции запланировано начать в сентябре 2008 года.

В августе 2008 года муниципальная газета “Хрещатик” сообщила, что реконструкция фуникулера перенесена на 2009 год. Называлась ориентировочная стоимость работ – 23 млн. грн. Согласно документации, в ходе капитального ремонта предусматривалось заменить эстакаду, опоры, поставить новые вагоны, оборудованные системой видеонаблюдения, обновить станции.

В прошлом году в сентябре во время ежегодного ремонта был обновлен подъемник. Работы стоили около 300 тыс. грн.

В эксплуатацию столичный фуникулер был введен в мае 1905 года. Последний раз его реконструировали в 1984 году.

Ежесуточно услугами фуникулера пользуется 13 тыс. 200 киевлян и гостей города.