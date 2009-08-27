Тимошенко будет налаживать сотрудничество в авиастроении с Китаем

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО во главе правительственной делегации Украины в третьей декаде октября планирует посетить с рабочим визитом Китай для налаживания сотрудничества в сфере авиастроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании на Харьковском авиазаводе по вопросам развития авиационной отрасли.

Для участия в поездке она пригласила представителей ведущих авиапредприятий Украины.

«Мы будем говорить о достаточно системных вещах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и подчеркнула, что планирует предложить Китаю создание совместных предприятий по производству самолетов, и желательно, чтобы они действовали на территории Украины.

«Но если будет на 50% наше производство на территории Китая – тоже неплохо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что в случае успешных переговоров их результаты могут определять хорошие перспективы развития отрасли минимум на 50 лет.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на сегодняшний день Китай, как и Россия и страны Африки, является привлекательным рынком для украинских самолетов. «Там есть куда продавать, и есть кому продавать (самолеты – УНИАН)», - сказала премьер.