Тимошенко: авиапром нужно срочно модернизировать

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что предприятия авиационной промышленности, в частности киевский завод "Авиант" и Харьковский авиационный завод, необходимо срочно модернизировать для того, чтобы обеспечить выход их продукции на мировые рынки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании на Харьковском авиазаводе по вопросам развития авиационной отрасли.

«Полная модернизация и полное обновление оборудования, мощностей нашей отрасли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Для полной модернизации предприятий, по ее словам, необходимо 3,5 млрд. грн. «Много это или мало? Для того чтобы отрасль заработала на новейшем оборудовании, чтобы отрасль начала надежно и стабильно работать, 3,5 млрд. для реконструкции и модернизации - это копейка, это почти ничего», - сказала премьер.

Объясняя незначительность этой суммы, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что 93 млрд. грн. было выделено Национальным банком для того, чтобы «накормить не очень честные и не очень порядочные банки». «93 млрд… Если бы из них хотя бы 10 млрд. пошло не на откаты в офшорные зоны, а на авиационную отрасль, мы бы с вами имели уже совсем другое состояние дел. Но это не значит, что нами что-то упущено, а значит, что с новой динамикой в 2010 году мы 3,5 млрд. отрасли отдадим и начнем масштабную реконструкцию и модернизацию», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшний день ситуация на предприятиях авиапрома – заводе "Авиант" и Харьковском авиазаводе – практически нормализована, реструктуризированы все долги предприятий. «Сегодня ценные бумаги государства заменили все долги перед коммерческими банками этих двух предприятий, и уже государство взяло на себя обязательства, и государство будет делать все, чтобы постепенно рассчитаться. Определен государственный ключевой банк – «Укрэксимбанк», который сегодня получил ценные бумаги государства почти на 1,5 млрд. грн. Идет процесс монетизации этих ценных бумаг, и мы приступаем ко второму этапу – после реструктуризации долгов сейчас мы переходим к этапу финансирования развития производства и выпуску серийных партий самолетов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 июля т.г. правительство приняло решение о выпуске облигаций Харьковским государственным авиационным производственным предприятием на сумму 1 млрд. 620 млн. грн. и государственным предприятием “Киевский авиационный завод “Авиант” на сумму 858 млн. грн. Такое решение правительства даст возможность осуществить финансирование инвестиционных проектов на данных авиационных предприятиях и вывести их на уровень безубыточности работы, а также выполнить обязательства по импортным контрактам на поставку самолетов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Киевский авиационный завод «Авиант» вместе с Харьковским государственным авиационным производственным предприятием, АНТК им. Антонова и ГП «Завод 410 гражданской авиации» входит в состав государственного авиастроительного концерна «Антонов».

Основным направлением деятельности предприятия является производство самолетов семейства «Антонов».