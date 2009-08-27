«Укрзализныця» получила всего 23,3% компенсации

За январь-июль 2009 года железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 294,8 млн. грн., в то время как "Укрзализныце" компенсировано всего 68,4 млн. грн., или 23,3% от необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе также отметили, что льготные перевозки, заказчиком которых выступают областные госадминистрации, за это время были выполнены на сумму 181,5 млн. грн., в то время как компенсация за них составила 49,2 млн. грн. (27,1%).

По информации «Укрзализныци», сложной остается ситуация и с финансированием перевозки студентов высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учеников профессионально-технических учебных заведений. Так, железными дорогами за семь месяцев этого года было перевезено студентов на сумму 90,8 млн. грн., в то время как компенсировано 19 млн. грн. (21%).

В пресс-службе сообщают, что хуже всего обстоят дела с финансированием перевозки детей в возрасте от 6 до 14 лет, которых было перевезено на сумму почти 22 млн. грн, в то время как компенсация за данные перевозки не получена вообще.

Справка УНИАН. В соответствии с действующим законодательством Украины железные дороги предоставляют льготный проезд 24 категориям граждан. В соответствии с законом Украины «О железнодорожном транспорте» убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение.