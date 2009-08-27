Суд отменил постановление следователя СБУ

Печерский районный суд г. Киева 26 августа отменил постановление следователя СБУ о возбуждении уголовного дела по факту незаконного завладения ЗАО СП «Кребо» имуществом заправочного комплекса в Государственном предприятии «Международный аэропорт «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СП «Кребо».

В сообщении отмечается, что в постановлении Печерского райсуда говорится, что старший следователь СБУ по Киеву и Киевской области возбудил уголовное дело против «Кребо», не имея достаточных доказательств того, что имущество заправочного комплекса принадлежало аэропорту.

В действительности, как отметили в пресс-службе, указанное имущество было построено на 100% за счет средств «Кребо» на протяжении 1998-2006 годов.

Как сообщал УНИАН, 22 июля т.г. сотрудники Управления СБУ по г. Киеву и Киевской области, выполняя решение Бориспольского районного суда, одновременно провели обыски в двух офисах СП «Кребо» в Кременчуге и Борисполе. В результате была парализована работа компании и создана угроза остановки работы заправочной службы в аэропорту. Позже было заявлено, что сотрудники СБУ вскрыли факт противоправного присвоения стратегических объектов имущества аэропорта «Борисполь».

После чего голландская компания Movida International, работающая в Украине более 10 лет и являющаяся мажоритарным акционером ЗАО СП «Кребо», обратилась к властям Нидерландов с просьбой о защите от рейдеров. В своем обращении Movida International заявляла, что на ее бизнес в Украине целенаправленно осуществляется давление с начала 2009 года с использованием различных ведомственных структур Украины.

В частности, компания ссылалась на решение Антимонопольного комитета Украины, который в апреле этого года обвинил совместное украино-голландское предприятие «Кребо» в монопольном завышении цен на топливо в международном аэропорту «Борисполь», где СП «Кребо» занимается заправкой самолетов.

28 апреля 2009 г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 265 млн. грн. ЗАО СП «Кребо», ЗАО «Укртатнефть», ООО «ЛУК Авиа Ойл», которые реализуют авиатопливо и заправляют самолеты, и ГП «МА «Борисполь» за злоупотребление монопольным положением на этом рынке.

Справка УНИАН. Совместное предприятие «Кребо» занимается поставками авиатоплива. 11% СП «Кребо» владеет «Укртатнафта», 78% акций принадлежат Movida International Holdings & Finance B.V (Нидерланды).

2008 год СП «Кребо» закончило с прибылью 20,4 млн. грн.