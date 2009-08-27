Черкасский аэропорт сотрудничает с авиакомпанией «Урга»

КП «Черкасский аэропорт» для организации международных грузовых и пассажирских полетов начало сотрудничество с Международной акционерной авиационной компании «Урга» (Кировоград).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель городского головы Черкасс Андрей ДЗЮБА.

По его словам, сегодня авиакомпания оформляет документы в Госавиаадминистрации для осуществления полетов из Черкасского аэропорта. До запуска пассажирских рейсов планируется осуществить несколько грузовых международных полетов. На данный момент ведутся заключительные подготовительные работы, и разрабатывается концепция развития Черкасского аэропорта. Так, на базе учебного центра подготовки младших специалистов Госпогранслужбы Украины создаётся пограничный пост, который будет обслуживать Черкасский аэропорт. Для обеспечения регулярных полетов планируется установить глиссадные огни.

А.ДЗЮБА также отметил, что первые пассажирские полеты с Черкасского аэропорта будут осуществлены уже в этом году.

Справка УНИАН. Международная акционерная авиационная компания «УРГА» имеет лицензию Государственной авиационной администрации Украины на выполнение грузовых перевозок в 127 страны мира, а также лицензию Госслужбы туризма и курортов Украины на предоставление туристических услуг и обслуживание туристов из Украины в Греции, Хорватии, Болгарии, Сирии, Турции, Италии, Египте, Израиле, Кипре.

Авиакомпания сертифицирована организациями ICAO и IATA, с 2001 года - член Европейской ассоциации региональных авиалиний ERA. С 1994 года МААК «УРГА» включена в список перевозчиков ООН.

Авиакомпания эксплуатирует 22 самолета, из них 9 – Ан-26, 11 – Ан-24 и 2 - Ан-26-100. Численность персонала авиакомпании составляет 422 человека.