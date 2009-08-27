Кабмин передал Харьковское метро в собственность города

Кабинет министров Украины передал метро города Харькова из государственной собственности в коммунальную собственность города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Харькове.

«То, что я обещала, мы выполнили. Во-первых, мы передали метро городу в коммунальную собственность. Вы знаете, что метро было в собственности государства на балансе Минтранса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что просьба передать метро в собственность города было со стороны как городских, так и областных властей Харькова.

Премьер отметила, что сегодня же соответствующее решение правительства будет передано ею в мэрию Харькова.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что городу уже перечислены 75 млн. грн. для строительства метро. «Я хочу перед вами отчитаться, что они уже, наверное, находятся у вас на счетах в городе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.