В Украине в 2010 г. планируется построить до 20 самолетов

В 2010 году украинские предприятия авиастроительной отрасли планируют построить до 20 самолетов, план до конца текущего года – 7 самолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Харькове.

«Если в 2006 и 2007 годах Украина не выпустила ни одного самолета, то уже сейчас мы можем сказать, что в этом году мы выпустим 7 самолетов, на следующий год мы ставим задачу перед собой выпустить 16-20 самолетов, и это уже будет динамичное развитие отрасли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что на сегодняшний день необходимо сосредоточить внимание на создании совместных предприятий с Китаем, Россией, Индией и африканскими странами по производству самолетов, поскольку в этих странах также есть серьезный потенциал в этой области.

Справка УНИАН. Производство самолетов в Украине осуществляет государственный авиастроительный концерн «Антонов», в состав которого входят Государственное предприятие «Киевский авиационный завод «Авиант» вместе с Харьковским государственным авиационным производственным предприятием, АНТК им. Антонова и ГП «Завод 410 гражданской авиации».

Основным направлением деятельности концерна является производство самолетов семейства «Антонов».