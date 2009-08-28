КМУ передал Гостамслужбе для обучения автомобиль

12:48, 28 августа 2009
Транспорт/Связь
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«Фольксваген Транспортер»

Кабинет министров передал Государственной таможней службе Украины для учебных целей автомобиль марки «Фольксваген Транспортер».

Об этом сказано в распоряжении правительства от 26 августа 2009 года №995-р, размещенном на официальном сайте Кабмина.

Согласно распоряжению, конфискованное в установленном порядке автотранспортное средство со специальным тайником марки «Фольксваген Транспортер» 1993 года выпуска хранилось на территории Львовской таможни.

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