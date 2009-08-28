КМУ передал Гостамслужбе для обучения автомобиль
12:48, 28 августа 2009Транспорт/Связь
1
«Фольксваген Транспортер»
Кабинет министров передал Государственной таможней службе Украины для учебных целей автомобиль марки «Фольксваген Транспортер».
Об этом сказано в распоряжении правительства от 26 августа 2009 года №995-р, размещенном на официальном сайте Кабмина.
Согласно распоряжению, конфискованное в установленном порядке автотранспортное средство со специальным тайником марки «Фольксваген Транспортер» 1993 года выпуска хранилось на территории Львовской таможни.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter