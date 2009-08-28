Румынский металлургический комбинат SIDEX международной компании Arcelor Mittal запустил линию сухогрузов по украинскому глубоководному судовому ходу (ГСХ) «Дунай-Черное море».

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил директор агентирующей фирмы «Украинское дунайское агентство» Алексей СЛЕПЕЦ.

«Судовладельцам важно то, что по украинскому ГСХ суда ходят в обоих направлениях в любое время суток. Это существенно экономит время. Весь рейс из болгарского Бургаса в румынский Галац и обратно занимает 5 суток. Кроме того, привлекают и более низкие, чем на румынских каналах, тарифы за проход», - отметил он.

Первое судно прошло по украинскому каналу 12 июля т.г., уточнил А.СЛЕПЕЦ. Сухогруз «Karasoy» перевез около 6 тысяч тонн железорудного концентрата. Сегодня на маршруте работают 5 судов. Всего через украинский ГСХ из Бургаса в Галац прошло 28 сухогрузов с железной рудой.

По словам директора ГП «Дельта-лоцман» Александра ГОЛОДНИЦКОГО, «уже можно говорить об устойчивой линии по транспортировке руды из Бургаса в Галац именно через украинский ГСХ «Дунай-Черное море». Ранее, напомнил он, транспортировка сырья для завода Arcelor Mittal осуществлялась по румынскому каналу, причем не из болгарского Бургаса, а из румынской Констанцы.