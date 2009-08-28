IATA: мировой рынок авиаперевозок в июле показал рост

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) в четверг опубликовала итоги международного рынка авиаперевозок в июле т.г. Падение перевозок, как пассажирских, так и грузовых, снизилось вдвое, по сравнению с показателем июня т.г., сообщает «Коммерсант»-Россия.

По данным IATA, пассажиропоток мировых авиакомпаний за месяц упал на 2,9% к июлю прошлого года – падение оказалось более чем вдвое меньшим, чем по итогам июня (-7,2%) и в среднем за полугодие (-6,8%). Ощутимо затормозилось и падение в грузовых перевозках – с июньских -16,5% до -11,3%. В среднем за первое полугодие объем перевозок грузов упал на 19,3%.

«Спрос на авиаперевозки по итогам июля выглядит хорошо, но финансовые результаты авиакомпаний не улучшаются, и тенденция беспрецедентного падения выручки и прибыли авиакомпаний остается неизменной»,- приводятся в пресс-релизе IATA слова генерального директора ассоциации Джованни БИСИНЬЯНИ.