В Черкасской области вырос объем услуг международной связи

Предприятия связи Черкасской области в январе-июле 2009 года предоставили услуг международной связи на 17,4 млн. грн., что, в сравнении с соответствующим периодом 2008 года, больше на 51% (в фактических ценах).

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области. Наибольший удельный вес в объеме предоставленных в отчетный период услуг международной связи пришелся на телефонную междугородную связь - 52% и мобильную - 38%; на почтовую - 9%, телеграфную – почти 1%.