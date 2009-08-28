ФГИУ продал 36% ООО "Терминал-Карпаты"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал государственную долю в размере 36% в совместном украинско-австрийском обществе с ограниченной ответственностью "Терминал-Карпаты" двум европейским компаниям, сообщает официальный сайт ФГИУ.

Согласно обнародованной на сайте информации, покупателями госдоли выступили австрийская SKAT Internationale Speditions GMBH, которая приобрела 16% в ООО за 4 млн. 196 тыс. грн., а также компания из Лихтенштейна Terminal Holding, AG купившая 20% за 5 млн. 245 тыс. грн.

Справка УНИАН. Украинско-австрийское совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "Терминал-Карпаты" учреждено в 1998 году по инициативе Львовской железной дороги с долевым участием: 36% - Фонд госимущества в интересах Львовской железной дороги и 64% - капитал западноевропейских фирм. Центральный офис предприятия расположен в г.Чоп, а производственные участки предприятия - на железнодорожной станции Батево.

Предприятие предоставляет услуги по международным и внутренним перевозкам грузов, их экспедированию, перегрузке, хранению и таможенному оформлению.